ADL stava per chiudere con Accardi | annuncio di De Maggio | il vero motivo della scelta su Manna

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Retroscena in casa Napoli,era vicinissimo al Napoli ma qualcosa è andato storto: ecco cosa è successo. Valter Deha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha svelato un clamoroso retroscena che riguarda il futuro del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno degli azzurri guarda già alla prossima stagione e secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe accordato con Giovanniriguardo al ruolo di direttore sportivo per il prossimo anno. Una notizia che ha spiazzato tutti e che ha allontanato definitivamente Pietro, ds dell’Empoli dai radar partenopei. L’annata calcistica che stanno vivendo i beniamini del tifo azzurro è totalmente da dimenticare: tante delusioni e pochissime soddisfazioni. Un qualcosa d’impronosticabile ad inizio stagione data la ...

