Adesivo antisemita a Roma contro i laziali | Mussolini e Hitler con la maglia giallorossa

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci risiamo. A pochi giorni dal derby-Lazio, i riferimenti antisemiti tornano tristemente d’attualità nel clima sportivo della Capitale. Su alcuni muri di, come riportato da Fanpage, sono apparsi degli adesivi che rievocano la tragedia dell’Olocausto. Nell’immagine si vedonocon ladella, mentre accompagnano un uomo con la divisa da deportato recante lo stemma della Lazio. Sullo sfondo l’ingresso di Auschwitz e la celebre scritta in ferro Arbeit macht frei. Al centro, il deportato ha il volto di Mr Enrich, il simbolo dell’ex gruppo ultras della curva nord laziale, Irriducibili. “Nessuno pensi che ci saranno sconti per le persone che attuano iniziative antisemite”, ha detto a Fanpage il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sui muri di ...

