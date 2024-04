“Addio per sempre” Grande Fratello | decisione storica | via la casa | non ci sarà più

(Di mercoledì 3 aprile 2024), la notizia ha raggiunto i fan del programma nelle ultime ore. Tanti i commenti sui social. Ora si apre una nuova fase nella storia del reality. Una cosa è certa: nientepiù come prima. Intanto, a distanza di una settimana, i concorrenti continuano a rimanere sotto i riflettori. Tra questi Letizia e Paolo che avrebbero provato a partecipare all’Isola dei Famosi. A lanciare la bomba è stato Amedeo Venza, che scrive: “Sembra che Letizia e Paolo abbiano provato ad entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2024, ma i loro nomi non ci sono. Entreranno a gioco in corso? Credo proprio di no”. >>“Ti sbatto fuori!”. Amici 23, furia Anna Pettinelli: smaschera l’allievo e corre a informare Maria De Filippi C’era stata poi la storia del presunto cachet record chiesto da Perla e Mirko per una serata in discoteca: 10 ...

Dal 1° aprile 2024 non ha più efficacia la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, decisa dal Decreto Anticipi. Cosa cambia per i dipendenti? Scopriamolo. Era stata prevista una ... (informazioneoggi)

Retroscena Sarri: era la prima scelta di Barone per la Fiorentina, ora cambia tutto - Come riporta la redazione di Sportmediaset, con Italiano ormai prossimo all'Addio, la Fiorentina sembrava certa dell'approdo in viola di Maurizio Sarri che, però, era una scelta di Joe Barone, ...tuttonapoli

The Witcher 4 è in Unreal Engine 5 La rivoluzione di CDPR passa per il motore grafico - Come sarà la grafica del prossimo, attesissimo videogioco di The Witcher Le nostre considerazioni sul comparto tecnico di The Witcher 4 Polaris ...everyeye

Il Palermo esonera Corini, al suo posto Mignani - PALERMO (ITALPRESS) – Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo. A guidare i rosanero fino al termine della stagione sarà l’ex Bari Michele Mignani. Fatale per il ...quotidianodigela