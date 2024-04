Addio allo smart working | le nuove regole da conoscere per evitare problemi con i datori di lavoro

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dal 1° aprile 2024 non ha più efficacia la proroga delloper i lavoratori fragili, decisa dal Decreto Anticipi. Cosa cambia per i dipendenti? Scopriamolo. Era stata prevista una proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2024, per i cd. lavoratori fragili.lavoratori fragili – informazioneoggi.itSi tratta di coloro che sono affetti da una compromissione del sistema immunitario oppure in attesa di trapianto, malati oncologici in trattamento con farmaci immuno-soppressivi e mielo-soppressivi, affetti da cardiopatia ischemica, fibrillazione delle arterie, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica oppure obesità. In virtù della loro condizione di salute, tali soggetti sono ritenuti maggiormente a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2. Dal 1° ...