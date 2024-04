Addio al direttore della Caritas di Pesaro | Emilio Pietrelli Il cordoglio del vescovo | «La sua fede sia di esempio»

Dopo 25 anni alla maison Valentino, Pierpaolo Piccioli lascia la direzione creativa. Una scelta inaspettata che apre per il brand, la difficile scelta sul suo sostituto (ilgiornale)

Addio a Franco Fantini, è stato il primo violino di spalla della Scala per oltre 40 anni - Logico che la lunghissima esperienza sul campo gli avrebbe permesso di conoscere e lavorare con i più acclamati interpreti: solisti, ma in primo luogo grandi direttori come Furtwaengler, Guarnieri, ...milano.repubblica

Dakar 2025, parte la rivoluzione: Addio alla categoria Quad - Questa decisione, rivelata da David Castera, direttore della Dakar, in occasione del W2RC Rally-Raid de Portugal (Rally Transiberico), segna un punto di svolta nella storia di uno degli eventi ...newsmondo

Addio a Emilio Pietrelli, direttore della Caritas diocesana di Pesaro - 1' di lettura 03/04/2024 - Nella serata di ieri, martedì 2 aprile, è tornato alla casa del Padre Emilio Pietrelli, diacono presso la parrocchia di Santo Stefano in Candelara e direttore della Caritas ...viverepesaro