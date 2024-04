Addio a Tio Vicente | era l’uomo più anziano del mondo VIDEO

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Ha vissuto nel 114 anni. Ieri sera, la fine del suo lunghissimo percorso. Si è spentopiùdel. JuanPerez Mora era nato il 27 maggio del 1909 a El Cobre, nel territorio andino di Tachira. Il 4 febbraio del 2022 è entrato a far parte del Guinness World Records, che ha certificato la sua longevità, unico alquando aveva 112 anni e 253 giorni. La notizia della morte dell’da record è stata data dal presidente del Venezuela Nicolas Maduro. “JuanPerez Mora è trasceso nell’eternità a 114 anni”, ha scritto Maduro su X. JuanPérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el ...

