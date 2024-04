Addio a Tancredi Tarantino | presidente dell’associazione ReCommon | “Porteremo avanti le sue lotte”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) È morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 aprile a Milano, le cui inchieste e campagne di denuncia hanno spesso trovato spazio sul Fatto Quotidiano. 46 anni, siciliano originario di Marsala,si era laureato in giurisprudenza e, dopo un master in giornalismo, aveva vissuto e lavorato molto tempo in America Latina, collaborando tra le altre cose con l’ong Mani Tese e poi con. Il suo impegno è sempre stato rivolto alla difesa dei diritti umani, dei beni comuni, a favore della sostenibilità ambientale e contro le politiche di sfruttamento e saccheggio dei territori. “– si legge in un comunicato dello staff di– è stato dal 2014 ...

Il futuro della panchina del Napoli: Antonio Conte è il desiderio di De Laurentiis - Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha iniziato a gettare le basi per il futuro della squadra. Il primo passo sarà inevitabilmente la scelta del nuovo allenatore che, insieme a Giovanni Manna, do ...informazione

Da Napoli: Conte il sogno di De Laurentiis. Italiano pista più facile - Mercato ora per ora Spunta un nome nuovo per l'attacco in casa Napoli. Complice anche l'Addio a fine stagione concreto di Victor Osimhen, il club partenopeo starebbe pensando di Dejan… Leggi ...informazione

TWEET - Palmeri: "Conte al Napoli Ne gioverebbe tutto il campionato, il problema non è economico" - "Di un Antonio Conte al Napoli ne gioverebbe tutto il campionato. La sensazione condivisa è che al Napoli per tornare credibile serva un peso massimo, e lui è l’unico su piazza. Purtroppo per ora non ...napolimagazine