Addio a Chris Cross | bassista degli Ultravox | il ricordo commosso dei compagni di band

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilè morto a 71 anni: lo ha annunciato lo storico frontman dellabritannica protagonista della new wave, Midge Ure, ricordandolo come "il collante capace di tenere insieme il gruppo". Il musicista, al secoloAllen, era ricordato come co-autore del celebre successo del 1981, Vienna. Anche il tastierista della, Billy Currie, gli ha reso omaggio: "È molto triste sentir parlare di... Abbiamo passato dei momenti meravigliosi insieme. Ridendo soprattutto".

