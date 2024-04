Acquisto Osimhen | De Laurentiis si difende dall' accusa di falso in bilancio

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell’ambito dell’indagine che lo vedeto diin. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’dell’attaccante Victornel 2020a squadra francese del Lille. Per questa vicenda, nel gennaio scorso,...