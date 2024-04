Acquisto Osimhen | avvocato difensore di De Laurentiis | “Speriamo in rivalutazione accusa”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’Gino Fabio Fulgeri,, assieme al collega Lorenzo Contrada, del presidente del Napoli, Aurelio De, a margine delle indagini sull’affareper cui l’imprenditore èto di falso in bilancio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il confronto con i magistrati era stato sollecitato dal presidente che è andato in Procura per spiegare la posizione della società. Credo sia stato chiaro rispetto all’contestata di falso in bilancio relativamente all’operazione sull’, che non ha portato alcun vantaggio alla società sportiva Calcio Napoli né sotto il profilo patrimoniale, perché quell’aspetto è stato già vagliato dalla procura di Napoli ed è stato archiviato, né sotto l’aspetto sportivo perché è ...

