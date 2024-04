Acquisto di Osimhen | De Laurentiis interrogato in Procura a Roma

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è stato sottoposto ario presso la, anell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'dell'attaccante Victornel 2020 dalla squadra francese del Lille. Per questa vicenda, nel gennaio scorso, i pm di piazzale Clodio hanno sollecitato per il patron del Napoli e altri indagati la richiesta di rinvio a giudizio.

