Acquedotto Pugliese aderisce a Valore D | il network per l’inclusione e la diversità

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano(AQP) al fianco diD per sostenere le politiche di inclusione e. L’adesione alnazionale suggella un percorso che ha portato l’azienda, fra i più importanti player del servizio idrico integrato in Europa, a ottenere la certificazione per la parità di genere grazie a un modello organizzativo che punta a valorizzazione della, empowerment femminile e work life balance, l’equilibrio tra lavoro e vita. Per la direttrice generale di AQP, Francesca Portincasa, “l’adesione aD rafforza la strategia da tempo avviata dall’azienda con alcune significative azioni, a partire dalla sottoscrizione dei principi di empowerment femminile ed al conseguimento del primo ...

Sospensione dell’erogazione idrica: Acquedotto Pugliese a lavoro ad Ostuni - Il servizio idrico nel centro abitato di Ostuni sarà soggetto a miglioramenti grazie agli interventi attuati dall’Acquedotto Pugliese. Le operazioni riguardano l’installazione di nuove infrastrutture ...pugliapress

AQP informa: lavori per migliorare il servizio con possibili disagi nel Comune di Ostuni per l’8 aprile - OSTUNI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Ostuni . I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l ...brindisisera

Lavori urgenti di Aqp in via Napoli a Bari: strada chiusa al traffico in un tratto - Lavori di Acquedotto Pugliese in corso questa mattina su via Napoli, a Bari. Per consentire un intervento urgente dei tecnici Aqp, come comunica la Polizia locale sui propri canali social, è stata ...baritoday