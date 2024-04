«Accardi è saltato perché voleva autonomia | De Laurentiis e Chiavelli vogliono mantenere il controllo» Kkn

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A Radio Kiss Kiss Napoli il direttore Valter De Maggio ha svelato l’interesse dell’Inter per Di Lorenzo, che piace anche ad alcuni club di Premier League. «Molti sono rimasti sorpresi dal fatto che si discuta di una eventuale partenza di Giovanni Di Lorenzo a fine stagione: io confermo che ci sono interessamenti dalla Premier League, il Napoli alla luce di questa stagione farà delle valutazioni così come i singoli giocatori». De Maggio sue poi: «Marotta vuole comprare Di Lorenzo e secondo me ce la farà» «Posso dire che l’Inter non potrebbe prendere solo Piotr Zielinski dal Napoli: vuole a tutti i costi Giovanni Di Lorenzo, cercherà di corteggiare lui ed il suo entourage. Mi risulta che siano pronti ad intavolare una trattativa, con tanto di richiesta ufficiale. Marotta lo vuole comprare e secondo me ce la farà». Poi alcuni retroscena sull’arrivo di Manna al ...