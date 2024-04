(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il ministro per lo Sport e i Giovani Andreaha intenzione di introdurre un nuovo documento per tutti idelle leghe professionistiche: "Una sorta di richiamo alla deontologia che si dovrà basare su cinque pilastri".

Abodi propone la Carta dei Doveri per i giocatori: “No a scommesse, droghe e piattaforme pirata” - Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha intenzione di introdurre un nuovo documento per tutti i giocatori delle leghe professionistiche: "Una ...fanpage

Abodi annuncia la Carta dei doveri: "Per i calciatori nuove regole su droghe, scommesse e pezzotto" - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sta per proporre al mondo del calcio due novità che faranno certamente discutere. La prima è una “Carta dei ...torinogranata

Abodi annuncia Carta dei doveri: "Regole su droghe, scommesse e pezzotto" - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sta per proporre al mondo del calcio due novità che faranno certamente discutere. La prima è una “Carta dei doveri”, che i tesserati FIGC, a partire ...tuttoc