A Sigonella è arrivato Triton Il super drone della Marina Usa è già operativo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La notizia non è passata volutamente in sordina. È stato lo stesso comandoNaval Air Station, la base aeronavale statunitense di, a riferire – veicolando una nota sul suo sito ufficiale, corredata di foto ad alta risoluzione per i media – che in Sicilia èil primoMq-4cdestinato alla Sesta flotta degli Stati Uniti. Il velivolo senza pilota èdal 30 marzo scorso nella più grande baseamericana nel Mediterraneo, inquadrato nel Vup-19, la sigla con cui è identificato l’Unmanned Patrol Squadron, lo squadei mezzi aerei a pilotaggio remoto di cuiè il secondo distaccamento avanzato dei tre previsti. Il Vup-19 nasce con una precisa missione: ...

A Sigonella il primo MQ-9C Triton della US Navy - La Naval Air Station di Sigonella ha dato notizia dell’arrivo del primo UAS MQ-4C Triton presso la base siciliana, avvenuto lo scorso 30 marzo. L’arrivo dell’MQ-4C nell’area operativa della Sesta Flot ...aresdifesa

Armi italiane all'estero: cosa dice la legge - A Sigonella è arrivato un UAV MQ-4C Triton Usa... sarà per semplice esposizione L'Italia non è mica in guerra... In proposito voglio far notare alcune cose. ART 11 COSTITUZIONE ITALIANA "L'Italia RIP ...osservatoriosullalegalita

Il drone MQ-4C Triton della US Navy arriva in Italia sulla base aerea di Sigonella - Il primo drone MQ-4C Triton della US Navy dell'Unmanned Patrol Squadron VUP-19 è arrivato sulla base aerea NAS di Sigonella il 30 marzo 2024.aviation-report