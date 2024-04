(Di mercoledì 3 aprile 2024) Monza – Ieri era la Giornata mondiale dell’Autismo. “nutriamo l’inclusione“ l’ha festeggiata, ricordando anche un anno del suo ristorante, con una serie di atti concreti di aiuto ai “suoi”. "Oggi festeggiamo due nuovea tempo pieno e indeterminato - racconta il fondatore Nico Acampora - Alessandro e Edo hanno ottenuto il contratto con Autogrill e Murata, che credono nell’inclusione, con la formula “Progetto distacco“. Significa che per due anni rimarranno presso di noi a, intanto li prepariamo perché possano proseguire ilcammino nella aziende. Noi creiamo le condizioni per un ingresso sereno nel mondo del lavoro, preparando ie le aziende, perché possano accoglierli al meglio". Al termine,proseguirà con lo ...

A PizzAut altre due assunzioni: “Impegno vero e concreto, così cambia la vita dei ragazzi e delle loro famiglie” - I giovani pizzaioli saranno preparati per l’inserimento da Autogrill e Murata. Intanto arriva in visita Douglass Benning, il console per la stampa e la comunicazione degli Stati Uniti. E Beatrice Tass ...ilgiorno

Il Concertozzo 2024 di Elio e le Storie Tese: date, biglietti, prezzi e scaletta - Il Concertozzo 2024 di Elio e le Storie Tese: date, biglietti, prezzi e scaletta del doppio evento che andrà in scena a Monza.tag24

Autismo: PizzAut assume due nuovi camerieri a tempo pieno e indeterminato, a Pasquetta quasi 300 pizze a Monza dopo la domenica in tv - Sono Alessandro e Edo i due nuovi dipendenti assunti da PizzAut con contratto a tempo pieno e indeterminato.ilcittadinomb