A Jasmine Trinca il WomenLands Rendez-Vous 2024

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'attrice e registariceverà il premioil 5 aprile a Romasarà premiata con il, premio nato dalla collaborazione tra Alice nella Città e, la più importante manifestazione dedicata al cinema francese in Italia. Il riconoscimento, assegnato a una personalità del mondo dell'audiovisivo simbolo del legame tra Italia e Francia, le sarà consegnato venerdì 5 aprile nel corso della XIV edizione di, in programma a Roma dal 3 al 7 aprile. Come rivela Ansa, la collaborazione tra Alice nella città e i ...

