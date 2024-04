A che ora Milano-Perugia oggi in tv | Superlega volley 2024 | programma gara-2 | canale | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024)mercoledì 3 aprile (ore 20.30) si gioca-2 della semifinale scudetto dimaschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite (accede all’atto conclusivo chi ne vince tre), i Block Devils sono in vantaggio per 1-0 dopo essersi imposti nell’incontro di apertura e vogliono espugnare l’Allianz Cloud in modo da avvicinarsi all’atto conclusivo. La compagine meneghina cercherà il colpaccio di fronte al proprio pubblico per pareggiare i conti. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 20.30 La corazzata umbra partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare gli arrembanti ospiti.sarà guidata dal palleggiatore Simone Giannelli, pronto a sfruttare al meglio gli ...