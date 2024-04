A Cavriglia uno spettacolo che si intreccia con la storia di Peppino Impastato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 03 aprile 2024 – Prende il via ala rassegna “Possa la mia vita servire - quattro spettacoli per capire chi siamo”, proposta dal Comune e dalla Materiali Sonori. Venerdì 5 aprile alle ore 21,30 primo appuntamento con” Amore non ne avremo” di e con Carlo Albè per la regia di Riccardo Vannelli e la produzione di Dritto e Rovescio. È il racconto della notte in cui Glauco, giornalista romano, sta aspettando di andare a prendere il volo diretto per Palermo. Sta andando a Cinisi a intervistare uno degli uomini più coraggiosi nella lotta alla mafia:. È l’8 maggio del 1978, una data che passerà alladel nostro Paese.ha 30 anni, è cresciuto in una famiglia legata alla criminalità organizzata, ma si e? scagliato contro Cosa Nostra, ha scritto su un piccolo ...