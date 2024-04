A Cava de’ Tirreni il Congresso “L’occhio | Lo specchio della salute dei nostri pazienti”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Farma e Benessere Academy è lieta di annunciare il ritorno deldi Formazione in Oculistica ade’, per il secondo anno consecutivo. L’evento, sotto la guida del Dott. Alfonso Senatore, rinomato oculista dide’, e del Dott. Marco Barone, Presidente di Farma e Benessere ODV, si propone di esplorare argomenti generali di oculistica e di promuovere il confronto con colleghi provenienti da diverse branche specialistiche. Il, intitolato “: Lodei”, si terrà Sabato 6 Aprile 2024, presso le prestigiose sale comunali del Complesso Monumentale di San Giovanni, situato in Corso Umberto I di ...