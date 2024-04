A Caivano in servizio 12 nuove unità della polizia municipale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI componentiCommissione Straordinaria di, Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, hanno incontrato nel proprio Ufficio per un brindisi beneaugurale le 12di personale, che hanno presolunedì scorso, a seguitoselezione affidata dalla Commissione stessa al RIPAM nell’ottobre scorso. Il nuovo team, composto da 10 agenti e 2 ufficiali del corpo diLocale, è entrato subito nel vivo delle attività, affiancato dal personalegià in, nelle operazioni di controllo del territorio disposte dal ...

Circa 50 famiglie non mandano i figli a scuola: rischiano fino a 2 anni di reclusione - Le famiglie non mandano i figli minori a scuola e adesso rischiano la denuncia e, come prevede il nuovo decreto Caivano, potrebbero scattare pene fino a 2 anni di reclusione per i genitori che non man ...orizzontescuola

Fuga dai banchi. Non mandano i figli a scuola: 50 famiglie rischiano la denuncia - Applicato il Decreto Caivano nei casi di assenze ingiustificate. Il Comune di Rimini spedisce le lettere di ammonimento. Già venti i minori tornati a seguire le lezioni dopo le segnalazioni.ilrestodelcarlino

Rimini. Decine di famiglie non mandano i figli a scuola «Avvisi partiti, ora vogliamo riportarli in aula» - Rassegna Stampa - Settanta i casi segnalati e su altri venti il Comune è già intervenuto: alunni dai 6 ai 16anni «Decreto Caivano poco utile, ma ci ...libertas.sm