A Bari l’omicidio di Lello Capriati potrebbe riaprire la guerra di mafia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Raffaeledettostava percorrendo vianel quartiere Torre a Mare ed è stato ucciso con quattro colpi in uno dei pochi punti in cui non ci sono telecamere di sorveglianza. Il suo assassino aveva perfettamente pianificato il delitto. Almeno quattro colpi di arma automatica che hanno mandato in frantumi il finestrino della macchina su cui viaggiava il nipote di Tonino, lo storico boss della Città vecchia., nipote dello storico boss di, è stato ucciso dove nessuno poteva vedereera da poco in libertà dopo la condanna a 17 anni, ad agosto 2022, e aveva ripreso il suo posto in famiglia. Con la moglie aveva aperto una attività di ristorazione nella Città vecchia, pubblicizzata ...