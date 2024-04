500 lire | ne hai ancora una in banconota? Può valere fino a 10 000 euro se è così

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Parliamo spesso di monete rare sia inche in, ma dimentichiamo quanto possano essere rare e preziose le vecchie banconote della nostra amata lira. Molti tra noi hanno in casa dei piccoli tesori abbandonati in vecchi cassetti o tra le pagine dei ricordi di famiglia, tesori che potrebbero essere ad esempio una delle banconote da 500di cui parleremo oggi. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo! Inizieremo il nostro viaggio nel mondo delle banconote da 500partendo dalla più recente, ovvero la 500“Mercurio”, emessa dal Poligrafico dello Stato nel 1974. La, famosa come 500Mercurio proprio perché su di un verso è stampato il volto del dio Mercurio, è l’ultimaprime del ritorno alla moneta. Una ...