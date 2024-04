12 idee regalo per fare veramente | ma veramente felice un adolescente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lo sappiamo bene, capire che cosa regalare per la Cresima a un ragazzo di 11/12/13 anni può non essere semplice. C'è il fattore adolescenza, che già di per sé è un gran casino; c'è il fattore genitori & parentado di contorno, con inevitabili giudizi che sì, tranquillo, arriveranno; e c'è il fattore budget, che deve essere alto, ma non altissimo - a meno che non si tratti di unda condividere in gruppo, e quindi ogni occasione fa sostanzialmente storia a sé. Morale? Il giustodeve essere classico a sufficienza, ma anche attuale qb affinché non finisca dimenticato in qualche cassetto polveroso, adatto a un ragazzo, ma non infantile. Non facile. Come scegliere il migliorper un, per la sua Cresima o per qualche occasione speciale Per fortuna c'è un repertorio di...