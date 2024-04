10 travel trends più rivoluzionari del 2024

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Secondo il World Tourism Barometer il turismo internazionale è pronto non solo a tornare nelai livelli pre-pandemia, dopo un 2023 chiuso con un fatturato di 1.400 miliardi di dollari, ma anche a evolversi Che l’essere umano sia curioso di natura è un assioma difficilmente contestabile così come è innegabile che la curiosità umana si sviluppa anche attraverso il desiderio di esplorare e soprattutto di viaggiare. Fin dall’inizio dei tempi il viaggio è stato il mezzo che ha permesso all’uomo di ampliare le sue conoscenze, scoprire nuovi territori, scambiare e incrociare culture. Tutte situazioni che, seppur in modo differente, accadono anche oggi attraverso il turismo. Secondo i dati pubblicati nel primo World Tourism Barometer dell’anno pubblicato dall’Organizzazione Mondiale del turismo, ilsegnerà finalmente, per il turismo internazionale, ...

