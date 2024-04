Zucchero | vi racconto il mio nuovo giro del mondo

(Di martedì 2 aprile 2024) Tre serate "elettriche" alla Royal Albert Hall di Londra per dare il via altour mondiale didenominato Overdose d'amore "World Wild Tour", che proseguirà in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Stati Uniti, Canada, Francia, Monaco, Germania, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia e altri paesi in via di definizione… Cinque gli eventi negli stadi italiani: 23 giugno Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine;27 giugno Stadio Dall'Ara di Bologna;30 giugno Stadio Franco Scoglio di Messina;2 luglio Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara;4 luglio Stadio San Siro di Milano Ad accompagnarlo sul palco il coro gospel L J Singers e la sua fedele superband internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò ...

Zucchero IN RUSSIA NO GRAZIE - E allora sto a casa, ormai il cerchio si stringe”. Lo ha detto Zucchero in un incontro stampa a Londra per la partenza dell’Overdose d’Amore World Wild Tour e, intervistato dalla Gazzetta di Modena, ...9colonne