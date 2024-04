Zucchero stronca Amadeus | “Sanremo ha stracciato i maroni”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 2 aprile 2024) La musica di“Sugar” Fornaciari risuona con energia e passione, caratteristiche che traspare in ogni sua esibizione e in ogni sua dichiarazione. In una recente intervista concessa a “Il Giornale”, l’artista ha toccato diversi argomenti, dalla musica live al panorama politico internazionale, rivelando particolari interessanti circa la sua visione dell’arte e della vita di musicista. Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dall’intervista riguarda l’approccio diverso la fine della propria carriera, argomento che non manca mai nelle riflessioni dei grandi artisti. Mentre altri nomi celebri hanno pianificato addii anticipati, lui si è espresso con un caratteristico umorismo: «Quando lo deciderò, sparirò da un momento all’altro, non lo dico sei anni prima come ha fatto Elton John». La star italiana ha poi commentato il suo recente ...