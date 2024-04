Zucchero | la rivelazione che non ti aspetti | “Ho pensato al suicidio”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 aprile 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto il cantanteFornaciari che ha spiazzato i suoi fan e non solo Un debutto da sogno quello cheFornaciari ha effettuato nella “World Wide Tour” alla “Royal Albert Hall” in quel di Londra. Adesso è pronto a sbarcare in Europa e a fare il “sold out” ovunque. In Italia effettuerà cinque tappe: si inizierà ad Udine e si concluderà a Milano allo stadio “San Siro”. Totale? Ben 150 date. Di questo e molto altro ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera‘. Proprio come il suo collega Vasco Rossi ha rivelato come vorrebbe morire un giorno: sul palco.Fornaciari (Ansa Foto) Cityrumors.itProprio come i veri artisti. A quanto pare, però, afferma che ci è andato vicino quando ha tenuto un concerto a ...