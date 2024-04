(Di martedì 2 aprile 2024) Il bluesman all’Adnkronos: “La ribellione che passava dal rock ora la fanno i rapper e i trapper”. Nel tour internazionale di5 concerti in Italia, annunciati come eventi speciali ciascuni diverso dall’altro. “Avrò degli ospiti -spiega- ma voglio che restino una sorpresa”.

Zucchero cerca la luce: "Tempi troppo bui" - Zucchero punta tutto sul live. E sulla sua band da dieci fenomeni, "che non sono mercenari" ci tiene a specificare. Menzione speciale per l’incredibile corista camerunense Oma Jali, che anche a Londra ...ilrestodelcarlino

Zucchero incanta la Royal Albert Hall di Londra, al via ‘Overdose d’Amore World Wild Tour’ - Nel tour internazionale di Zucchero 5 concerti in Italia, annunciati come eventi speciali ciascuni diverso dall’altro. “Avrò degli ospiti -spiega Zucchero- ma voglio che restino una sorpresa”.msn

Zucchero in concerto alla Royal Albert Hall di Londra: «Il live è la cosa reale» - Milano, 2 apr. (askanews) – Una vita sul palco, il live come missione, Zucchero da dopo il Covid non ha mai spesso di suonare dal vivo portando la musica e le sue storie tra la gente. Ora è ripartito ...iodonna