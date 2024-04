Zucchero contro il Festival di Sanremo | “Lo trovo allucinante | mi ha veramente straccato i maroni”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 aprile 2024)ildi: “Loattacca ildi: interpellato dai giornalisti dopo il primo dei tre concerti alla Royal Albert Hall di Londra, che hanno dato il via al tour internazionale Overdose D’Amore World Wild Tour, che toccherà quasi 20 Paesi, il cantante non ha speso parole dolci per la kermesse musicale. “Asono io che ho sempre detto che non so se ci andrei. Quest’anno l’ho visto a pezzettini… maha!” ha dichiarato l’interprete. E ancora: “Se ci andrei? Ma a far cosa? È l’unico Paese al mondo dove c’è ancora la gara come i cavalli da soma, c’è ancora chi vince e chi ...