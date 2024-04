Ztl Siracusa | entra in vigore l’orario estivo Cosa cambierà

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024sarà attivo fino al 15 Ottobreù Èto inda ieridella Zona a traffico limitata in Ortigia. A partire da ieri e fino al 15 Ottobre, la zona a traffico limitato sarà indal lunedì al venerdì e nei giorni prefestivi, dalle 20:00 alle 02:00 del giorno seguente; il sabato, dalle 17:00 alle 02:00 del giorno successivo; mentre la domenica e nei giorni festivi, dalle 11:00 alle 02:00 del giorno seguente.

