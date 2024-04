Zhou Fengsuo | il sopravvissuto a Piazza Tiananmen | Perché Pechino ora è peggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) «L'arma del governo comunista cinese sono violenza e paura».scandisce le sillabe in un inglese lento e terso che arriva diritto a destinazione. Parla senza esitazione. I suoi occhi sono colmi di ricordi., la notte fra il 3 e il 4 giugno 1989. I carri armati schiacciarono gli studenti che da giorni invocavano libertà. Non si aspettavano quell'epilogo,fra loro. Studente nella Università Qinghua di, era uno dei leader della protesta. Oggi ha 56 anni. Nato a Xi'an, capoluogo della provincia nordoccidentale dello Shaanxi, visse e vide tutto. Gli chiedo: «Quanti morirono in quell'eccidio?». Risponde: «Impossibile saperlo. I sopravvissuti sono stati inghiottiti dalle carceri. Le loro famiglie invecchiano e muoiono. Le prove il regime le ha ...