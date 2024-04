Zelensky abbassa l' età per il reclutamento da 27 a 25 anni

(Di martedì 2 aprile 2024) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha firmato la legge chel'età per ilnelle forze armate: d'ora in avanti potrà avvenire a partire dai 25, non più da 27. Lo rendo noto i media di Kiev. (ANSA-AFP).

Lukashenko: "La Bielorussia si sta preparando alla guerra" | Il Cremlino: "Conquistati 400 km quadrati in Ucraina in 3 mesi" - La guerra in Ucraina è giunta al giorno 769. La Bielorussia "si sta preparando alla guerra", ma l'auspicio è che non sia necessario farla. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ...msn