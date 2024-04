Zazzaroni | “Bologna? Con i titolari della Juventus scambierei solo Szczesny e Danilo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Il direttore del Corriere dello Sport Ivanha commentato l’incredibile campionato del: “Thiago Motta ha fatto un grande lavoro. La squadra è unita e si è visto dai festeggiamenti per il terzo gol contro la Salernitana. Undici punti in piùLazio, e dodici in più del Napoli. Se mi chiedessero di scambiare deidelcon quelli, gli unici a rimanere sarebbero. Lascerei volentieri Vlahovic per avere Zirkzee. E prenderei giocatori come Fabbian, Ferguson, Freuler, Orsolini e Salemakers per Cambiaso, Mckennie, Locatelli e Rabiot. Speriamo che nessuno porti via il sogno di questo”. SportFace.