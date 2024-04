Zangrillo firma i decreti per i sindacati nelle forze armate

(Di martedì 2 aprile 2024) Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, hato iche individuano le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle(Esercito, Marina e Aeronautica) e delledi polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza). "Con questi due provvedimenti, inviati ora agli organi di controllo e presto in Gazzetta ufficiale, rispettiamo l'impegno di avviare quanto prima il percorso del rinnovo contrattuale del comparto sicurezza-difesa, di fondamentale importanza nell'attuale contesto internazionale in cui viviamo", commenta, che ringrazia per il lavoro congiunto il ministro della Difesa, Giudo Crosetto, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo ...

