Xiaomi Fan Festival | ecco le migliori offerte!

(Di martedì 2 aprile 2024) Arriva ufficialmente loFan2024, con tante sorprese e prodotti in offerta per i fanha da poco dato il via alle celebrazioni per i 14 anni dalla sua fondazione con il tanto attesoFan, festeggiando in anticipo e proponendo un mese ricco di tanti sconti e occasioni per tutti i suoi fan, in segno di gratitudine per la loro fiducia. L’evento, che ricorre il 6 aprile di ogni anno, è sempre una grande festa perché è grazie ai fan cheguarda al futuro, forte dell’entusiasmo e del sostegno che fin dal primo giorno ha ricevuto. L’edizione 2024 si svolgerà all’insegna del tema “Il nostro momento iconico”, per incoraggiare i fan a ricordare i momenti condivisi trascorsi insieme e ad anticiparne di ...

Festeggia gli Xiaomi Days su eBay con questo Coupon! - Gli Xiaomi Days arrivano su eBay in occasione del Fan Festival 2024: tante offerte imperdibili grazie al nuovo Coupon.gizchina

