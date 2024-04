Xiaomi Fan Festival | Celebrando 14 Anni di Innovazione Tecnologica e Affezione dei Fan

(Di martedì 2 aprile 2024), il gigante dell’, apre le celebrazioni per il suo 14ºversario con lo spettacolareFan. Un mese ricco di sconti e sorprese, pensato per ringraziare i suoi fedeli fan per la continua fiducia riposta nel marchio. Redmi Note 13 Pro+ 5G: L’Edizione Speciale del. In occasione di questo straordinario evento, ...

Redmi Note 13 Pro+ 5G arriva nella colorazione Mystic Silver realizzata in tiratura limitata per lo Xiaomi Fan Festival 2024. L'articolo Redmi Note 13 Pro+ arriva in una colorazione speciale per lo ... (tuttoandroid)

Arriva ufficialmente lo Xiaomi Fan Festival 2024, con tante sorprese e prodotti in offerta per i fan Xiaomi Xiaomi ha da poco dato il via alle celebrazioni per i 14 anni dalla sua fondazione ... (tuttotek)

Redmi Note 13 al MINIMO per il Festival Xiaomi - Lo smartphone Redmi Note 13 è in forte sconto su Amazon per il Fan Festival di Xiaomi: compralo oggi al suo prezzo minimo storico.punto-informatico

Xiaomi Mix Flip sempre più vicino Ecco i nuovi dettagli - Il tanto discusso pieghevole Xiaomi Mix Flip torna al centro delle notizie grazie a nuovi ed interessanti rumor. La sua presentazione ufficiale potrebbe avvenire a Maggio ...evosmart