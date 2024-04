Xi avverte Biden | “Taiwan è la prima linea rossa insormontabile”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Pechino, 2 aprile 2024 – La questione di"è lanelle relazioni sino-americane". Il presidente cinese Xi Jinping nella telefonata avuto in serata con l'omologo Usa Joeha assicurato che "non lasceremo che le attività separatiste, la connivenza esterna e il sostegno alle forze dell'indipendenza direstino incontrollati". Pertanto, ha aggiunto Xi nel resoconto della Xinhua, "ci auguriamo che gli Stati Uniti mettano in pratica la dichiarazione positiva del Presidente di non sostenere l'indipendenza di". Il presidente degli Stati Uniti Joeha esortato il suo omologo cinese Xi Jinping a mantenere la calma intorno a, mentre la democrazia autogovernata ...