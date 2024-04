Xbox | il controller Nocturnal Vapor annunciato da Microsoft

(Di martedì 2 aprile 2024)hail nuovoperSeries XS, compatibile ovviamente anche con PC,One e dispositivi mobile. Leggendo il post pubblicato suWire scopriamo che questo nuovo pad è contraddistinto da una colorazione nuova, consentendo in questo modo ai fan di mettere le proprie mani su unwireless con una colorazione inedita. Anche questo nuovo pad appartenente alla “famiglia”è caratterizzato da una colorazione esclusiva, con un design ispirato al fumo ed ale, come suggerisce con forza il nome stesso. Inoltre a completare il tutto troviamo degli effetti grafici inediti che rendono il tutto ancora più piacevole alla ...

