(Di martedì 2 aprile 2024) L'autore dello show originale è tornato a parlare del reboot di Ryan Coogler in fase di sviluppo Il creatore di X-non è coinvolto nel prossimo reboot di Ryan Coogler, ma in una nuova intervista rilasciata a Inverse, ha dichiarato di non avere alcuna riserva nel lasciare che qualcun altro dia la propria impronta al suo amato franchise. "È interessante, la gente dice: 'Non sei possessivo verso la serie?'. E io rispondo: 'No, non vedo l'ora di vedere cosa ne farà qualcun altro'", ha dichiarato, aggiungendo di aver avuto una "conversazione davvero piacevole" con Coogler quando quest'ultimo ha proposto alla Fox la sua idea di reboot di X-. "Gli ho semplicemente chiesto quali fossero …

X-Files, Chris Carter: "Realizzare il remake sarà dura, oggi è tutta una cospirazione" - Il creatore di X-Files Chris Carter non è coinvolto nel prossimo reboot di Ryan Coogler, ma in una nuova intervista rilasciata a Inverse, ha dichiarato di non avere alcuna riserva nel lasciare che ...movieplayer

X-Files, il creatore della serie originale non vede l'ora del reboot di Ryan Coogler - Chris Carter ha rivelato di essere convinto che le idee per la rinascita della sua creatura possano funzionare.serial.everyeye

X-Files creator says producers originally didn’t want Gillian Anderson for lead role - The creator of X-Files has said that studio executives initially didn’t want Gillian Anderson for the lead role in the series. Chris Carter, the creator of the hit sci-fi series, has recalled Fox ...uk.news.yahoo