WWE | Spiegato il significato dei pupazzi della Firefly Fun House di Bray Wyatt

(Di martedì 2 aprile 2024) La WWE ha pubblicato sulla piattaforma Peacock il documentario dedicato adal titolo “: Becoming Immortal”. Nel raccontare la storia del compianto wrestler ci si è soffermati sull’origineFune dei suoi personaggi. In particolare, Jason Baker, che ha contribuito alla realizzazionemaschera indossata di “The Fiend”, hache i variavevano un precisocollegato alla vita di. IldeiDurante il documentario dedicato al compianto, è stata spiegata l’origine e ildei ...

La WWE dividerà i titoli di coppia a WrestleMania - La WWE ha annunciato le regole per il Six-Pack Ladder Match di WrestleMania. Ci sarà uno split dei titoli di coppia di RAW e di SmackDowntheshieldofwrestling

La WWE non ha gestito bene la Women’s Revolution A parlarne è Becky Lynch - The Man dice la sua su come la WWE ha voluto forse esagerare nellelevare le donne, preferendo una cosa più fluida come a NXT ...msn

Il rinnovo con la WWE non arriva, ma Drew McIntyre potrebbe aver già calcolato tutto - La mancanza di aggiornamenti sulla vicenda non sarebbe un cattivo segnale sul possibile prolungamento del suo contratto, ma una precisa strategia.worldwrestling