WWE | Non solo wrestling | Lil Wayne sarà a Wrestlemania portando un nuovo singolo I dettagli

(Di martedì 2 aprile 2024) Durante un segmento backstage insieme a Jey Uso, Lilè apparso a Raw e ha confermato cheXL questo weekend. Il famosissimo rapper ha addirittura affermato che porterà unquesto fine settimana, con probabile apparizione durante la seconda notte dell’evento (che avrà un match in meno rispetto a sabato). BREAKING: @LilTunechi will be at #XL this weekend! pic.twitter.com/gvpjVgO7PH— WWE (@WWE) April 2, 2024 Un’altra grandissima presenza dunque per l’evento dipiù importante al mondo, che porterà dunque anche un po’ di spettacolo extra ring per l’occasione e che avvicinerà, probabilmente, anche persone non legate a ciò che succede settimanalmente in WWE.

