WWE | Ancora la Bloodline protagonista | Lia Maivia ultimo nome per la HOF 2024 Ad introdurla il nipote The Rock

(Di martedì 2 aprile 2024) La WWE, con l’annuncio arrivato durante Raw ieri notte, ha chiuso il cerchio per quanto riguarda la Hall of Fame Class. Sarà infatti Lia, nonna di The, ad essere l’inserito nell’Arca della Gloria di quest’anno e sarà introdotta proprio dal Final Boss, che sarà dunque presente venerdì notte al Wells Fargo Center, poche ore prima del main event della Night 1 di Wrestlemania XL che lo vedrà, insieme a Roman Reigns, sfidare Seth Rollins & Cody Rhodes. La lista finale degli introdotti nella HOF di quest’anno, oltre alla già citata Lia, vedrà quindi inseriti: Paul Heyman, Muhammad Ali, Thunderbolt Patterson, Mike Rotunda & Barry Windham, Bull Nakano e la già citata Lia, come confermato dalla grafica della stessa WWE ieri notte: