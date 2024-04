WTA Bogotà | Sara Errani si impone in due set contro Yulia Starodubtseva e approda agli ottavi

(Di martedì 2 aprile 2024) Missione compiuta per. La nostra portacolori (n.117 del mondo) si è imposta nel primo turno del WTA250 di(Colombia) con il punteggio di 6-2 7-6 (5)l’ucraina(n.136 WTA) in 1 ora e 47 minuti di partita. Una prestazione di grande consistenza per Sarita che, sull’amata terra battuta, ha fatto vedere le solite qualità di grande lottatrice. Neglidi finale l’azzurra giocheràla spagnolaSorribes Tormo (testa di serie n.3). Nel primo set, dopo aver salvato una palla break nel terzo game,ha cambiato decisamente passo. Mettendo profondità nelle sue risposte,ha guadagnato campo e ha preso illlo delle ...

