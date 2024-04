WTA Bogotá 2024 | risultati 1° aprile Renata Zarazua vince facilmente | poi arriva la pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Lacondiziona fortemente la prima giornata dedicata ai tabelloni principali della Copa Colsanitas Zurichdi tennis, torneo di categoria WTA 250: a, in Colombia, dei cinque incontri di singolare previsti uno solo viene completato, mentre due vengono sospesi e rinviati a domani, assieme agli altri due match neppure iniziati. Sulla terra battuta outdoor, in altura (2625 metri sul livello del mare), nell’unico incontro completato nella giornata odierna la messicanaè più veloce dell’arrivo dellae batte la wild card colombiana Mariana Isabel Higuita Barraza col punteggio di 6-0 6-0 in appena 50 minuti di gioco. Nei due incontri iniziati e poi sospesi perla numero 8 del seeding, la russa Kamilla Rakhimova, è in vantaggio ...