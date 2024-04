WTA Bogotá 2024 | rinviato il debutto di Nuria Brancaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) La pioggia questa settimana è stata, è e sarà un grande problema per il WTA 250 di. Se ne sono accorte fin da subito tutte le giocatrici: ieri si è conclusa soltanto una partita, quella tra la messicana Renata Zarazua e la colombiana Mariana Isabel Higuita Barraza, e solo per via del 6-0 6-0 portato a casa dalla prima in 49 minuti. Tutti gli altri incontri hanno dovuto subire l’interruzione o il rinvio a oggi. Questo secondo caso è relativo a, che avrebbe dovuto affrontare la tedesca Jule Niemeier. Impossibile, almeno di lunedì: troppi i problemi legati a Giove Pluvio. Il confronto verrà potenzialmente recuperato oggi, con la partenza di tutti gli incontri programmata alle 10:00 anche nel tentativo di recuperare terreno e far iniziare anche il torneo di doppio. Sarà al via alla stessa ora anche Sara Errani ...