Wta 250 Bogotà | Errani al secondo turno | eliminata Brancaccio

(Di martedì 2 aprile 2024) Giornata agrodolce per le tenniste azzurre impegnate nel torneo Wta 250 di. Saraavanza algrazie al successo in due set contro l’ucraina Yulia Starodubtsewa. 6-2 7-6(5) il punteggio in un’ora e 35 minuti di gioco. Prova convincente dell’esperta classe ’87, soprattutto nel primo set, in cui ha concesso una sola palla break e ha tolto il servizio alla sua avversaria per due volte. Molta più battaglia nelparziale, dove le due giocatrici hanno ceduto la battuta ben 4 volte ciascuna. Bravaa recuperare da due break di svantaggio sul 5-2 e servizio per la sua avversaria, stesa poi con un cinico tie break. L’ex numero 5 Wta affronterà ora la spagnola Sara Sorribes Tormo, terza testa di serie e a suo agio sulla superficie. Nulla da fare invece per ...