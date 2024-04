World central kitchen | cos’è e cosa fa l’ong che ha perso 7 operatori a Gaza Il fondatore | “Il mio cuore spezzato”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Tel Aviv, 2 aprile 2024 – Gliumanitari uccisi alavoravano per la WCK,(in italiano ‘Cucinae mondiale’), organizzazione non governativa che distribuisce pasti nelle zone del mondo colpite da guerre e disastri naturali. E’ stata fondata dallo chef José Andrés nel 2010, anno del terribile terremoto ad Haiti. E proprio da Haiti è cominciata l’attività del, che da allora ha operato in tutto il mondo, dal Portorico travolto dall’uragano, alle Filippine devastate dalle alluvioni. Oggi si concentra in Medio Oriente, ma è ancora presente sull’isola caraibica, dove ha anche aperto una scuola di cucina, così come in Ucraina. L’obiettivo di WCK è fornire pasti cucinati con ingredienti locali da cuochi professionisti. "Quando ...