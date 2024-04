West Ham-Tottenham | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 aprile 2024)Ham-è una partita della trentunesima giornata die si gioca martedì alle 21:15: diretta tv,. Ilsabato scorso ha rischiato contro la terzultima in classifica, il Luton Town. Nonostante il dominio degli Spurs in termini di possesso palla, battere gli ostinati Hatters si è rivelato un compito più difficile del previsto ed è solo grazie ad una rete di capitan Son nei minuti finali (2-1) se i londinesi sono riuscito a piegare la neopromossa ed a restare in scia dell’Aston Villa nell’agguerritissima corsa al quarto posto. Son – IlVeggente.it (Lapresse)La squadra di Ange Postecoglou deve sempre recuperare tre punti ai Villans, che però hanno giocato una gara in più. A conti fatti si ...