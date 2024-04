Volley | svelato il programma delle finali di Champions League | quando giocano Conegliano | Milano e Trento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) La CEV hailufficialedelladi. L’appuntamento è per domenica 5 maggio ad Antalya (Turchia), dove verranno assegnati i due massimi trofei europei. L’atto conclusivo del torneo femminile andrà in scena alle ore 19.00 italiane (siamo un’ora indietro rispetto alla località anatolica): spettacolo annunciato con il derby italiano tra, con le Pantere a caccia del secondo sigillo continentale della propria storia e le meneghine desiderose di fare festa per la prima volta. La sfida maschile, invece, è prevista per le ore 16.00.inseguirà la quarta apoteosi della propria storia, dopo aver perso duenelle ultime tre ...